Pulvermühle in Kirschhausen: Wie Dominikus Dreyling zu Tode kam

Heppenheim. Um 1723 erbaute der aus Heiligenstadt im Eichsfeld stammende Pulvermüller Urban Dreyling oberhalb von Fischweiher im Kirschhäuser Tal eine Pulvermühle zur Herstellung von Schießpulver. Die Pulvermühle ist inzwischen zwar aus dem Landschaftsbild verschwunden, doch nach wie vor ist sie das Ziel einiger historischer Recherchen.

So stößt man beim Stöbern in der Findmitteldatenbank des Staatsarchivs Würzburg beispielsweise auf eine Akte mit der Kurzbeschreibung „Auslieferung der in Heppenheim in Haft sitzenden Falschmünzer, der beiden Pulvermüller Dreyling von Heppenheim, des Michel Klingert und anderer, an das Oberamt Heidelberg“.

Dieser vielversprechende Titel führte wiederum zu weiteren Recherchen. Den Mitgliedern des Heppenheimer Geschichtsvereins gelang es letztlich, einen weiteren spannenden Teil der Heppenheimer Mühlengeschichte zu rekonstruieren.

So hatte der Mühleninhaber Urban Dreyling fünf Söhne, von denen zwei 1749 als Falschmünzer verhaftet wurden. Der älteste Sohn war Dominikus Dreyling. Er plante im Juni 1734, in Hambach eine eigene Pulvermühle zu errichten, kam aber schnell von diesem Vorhaben ab. Noch im selben Monat heiratete er die aus Erbach stammende Anna Margaretha Knapp und zog bald danach nach Schriesheim. Dort verhandelte er im Herbst 1734 mit der Hofkammer über den Bau einer Pulvermühle. Man einigte sich, und 1735 wurde die Pulvermühle errichtet. 1736 kaufte Dreyling auch noch die Ziegelhäuser Pulvermühle. Dem steilen Aufstieg folgten ab 1741 eine zunehmende Verschuldung und mehrere Rechtsverstöße, wie Schwarzhandel von Pulver. Dieser Abstieg könnte der Auslöser dafür sein, dass er zum Falschmünzer wurde.

Da die Vornamen der Falschmünzer in der Akte nicht genannt wurden, ist unklar, welcher Bruder des Dominikus Dreyling ebenfalls als Falschmünzer verhaftet wurde. Christian Dreyling, der jüngere Bruder des Dominikus, starb bereits 1743 an Verletzungen, die er bei einer Explosion auf der väterlichen Pulvermühle erlitt. Der nächstjüngere Bruder war Anselm Kasimir Dreyling, der 1766 in das Banat auswanderte. Er könnte der zweite Falschmünzer gewesen sein, da über den weiteren Bruder Johann Christoph nur die Taufe bekannt ist.

Der erwähnten Akte ist zu entnehmen, dass die Falschmünzer ihr Verbrechen in der Heppenheimer Pulvermühle begangen hatten. Diese Mühle lag abseits und hatte gute technische Voraussetzungen für die Falschmünzerei. Bei der Verhaftung wurden gefälschte Weißpfennige (Silberstücke) und Fälscherwerkzeug sichergestellt.

Da Dominikus Dreyling Schriesheimer Bürger war, beantragte das kurpfälzische Oberamt Heidelberg in Heppenheim, das zu Kurmainz gehörte, die Auslieferung der in Haft befindlichen Falschmünzer. Aus den Heppenheimer Ratsprotokollen von 1753 war nur die Hinrichtung von Dominikus Dreyling in Mannheim bekannt. Ein Buch zur Mannheimer Geschichte, das der Vorsitzende des Geschichtsvereins, Karl Härter, jetzt entdeckte, enthält die Information, dass die Hinrichtung des Dominikus Dreyling am 19. Juli 1749 in Mannheim erfolgte. Dreyling wurde „vor dem Thor über dem Neckar“ mit dem Schwert enthauptet. Hermann Müller/ü