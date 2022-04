„120 000 Euro für mehr Sicherheit“, lautete die Überschrift des lokalen Aufmachers dieser Zeitung am 11. November 2017. Damit in Heppenheim nicht das geschieht, was in anderen – großen – Städten wie Berlin oder Nizza für viele Tote und Verletzte gesorgt hatte, sollten automatisch versenkbare Poller die Fußgängerzone und den Marktplatz davor bewahren, irgendwann zum Ziel eines Terroranschlags

...