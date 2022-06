Polizeimeldungen aus Heppenheim

Einbrecher erbeuten Geld

Heppenheim. In eine Schlosserei in der Gunderslachstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Tätern, einen Tresor mit einem Seitenschneider zu öffnen. Sie erbeuteten Geld. ots

Flüchtiger Fahrer gesucht

Heppenheim. Im Ruländerweg ist am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr ein schwarzer VW Golf durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. ots

