Polizeikontrolle am Europaplatz in Heppenheim

Heppenheim. Eine Verkehrskontrolle am Europaplatz in Heppenheim haben Beamte der Polizeistationen Heppenheim und Bensheim am Montag (27.) durchgeführt.

In der Zeit zwischen 11.45 und 13.30 Uhr haben die Beamten 24 Autofahrerinnen und Autofahrer genauer unter die Lupe genommen. Alkohol- oder Drogeneinfluss wurde bei keinem der Kontrollierten festgestellt. Drei Fahrer hatten allerdings den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt und erhalten nun Verwarnungsgelder.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde von den Beamten außerdem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überwacht. Zehn Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 22 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße, der die Messstelle mit 105 Stundenkilometern passierte. Ihn erwarten nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.