Heppenheim. Ein in der Siegfriedstraße geparkter grauer VW Passat wurde am Freitag in der Zeit von 10 bis 10.20 Uhr am linken Außenspiegel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Wagen in Fahrtrichtung Kirschhausen. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen. pol