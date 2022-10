Polizei schnappt zwei Verdächtige

Heppenheim. Von Zeugen wurde der Polizei am Mittwochabend (12.) gegen 23.20 Uhr ein Einbruch in einen Imbiss in der Weiherhausstraße gemeldet. Die Täter waren zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen.

Die sofort eingesetzten Streifen der Polizeistation Heppenheim konnten anschließend im Rahmen der Durchsuchung des Tatorts zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche in einem Lagerraum des Imbisses entdecken und vorläufig festnehmen.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen in die Obhut von Sorgeberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten, besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Die Ordnungshüter prüfen zudem, ob das Duo für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt. ots