Polizei gibt Tipps für mehr Schutz

Heppenheim. „Wie kann ich mein Haus oder meine Wohnung vor Einbrechern sichern?“ „Welche aktuellen Diebes- und Betrugsmaschen nutzen Kriminelle?“ „Wie können sich Senioren vor Straftätern schützen?“ Solche und andere Fragen beantworten Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen an einem Info-Stand in Heppenheim. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften laden die Fachleute interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu ein. Zu finden ist der Stand am Donnerstag, 1. Juli, von 10 bis 14 Uhr vor dem Rewe-Center an der Tiergartenstraße. ots

