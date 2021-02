Heppenheim. Es scheint fast so, als habe Oliver Saur den Lagerbestand seiner Apotheken leer geräumt: Auf dem Tisch türmen sich medizinische Schutzmasken verschiedener Hersteller. Daneben hat der Apotheker eine Großpackung mit Antigen-Schnelltests platziert. „All das haben wir inzwischen im Angebot“, sagt Saur. „Und all das kann uns wirksam vor einer Corona-Infektion schützen.“

„Wollen zeigen, was möglich ist“

AdUnit urban-intext1

Gemeinsam mit dem Heppenheimer Augenarzt Josef Wolff möchte Saur, der für den Kreis Bergstraße auch im Bensheimer Impfzentrum tätig ist, Aufklärungsarbeit leisten. „Uns ist es wichtig, etwas für die Bürgerinnen und Bürger zu tun“, betont Wolff. „Wir wollen den Menschen Tipps für den neuen Alltag in Corona-Zeiten geben, zugleich aber auch aufzeigen, was unter welchen Bedingungen möglich ist.“

Damit knüpft das Duo nahezu nahtlos an eine Gesprächsrunde der Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung aus der vergangenen Woche an. Dabei hatten zahlreiche Unternehmer und Selbstständige ihre Solidarität insbesondere mit Einzelhandel und Gastronomie bekundet und eine Öffnungsperspektive für die seit Monaten geschlossenen Betriebe gefordert.

Schon in diesem Rahmen hatten Wolff und Saur betont, dass Öffnungen trotz der wieder steigenden Infektionszahlen möglich sein können – unter strengen Auflagen, beispielsweise dem verpflichtenden Tragen einer FFP2-Maske und dem Einsatz geeigneter Raumluft-Filteranlagen.

AdUnit urban-intext2

Sie selbst könnten dies recht gut einschätzen, ist sich das Duo sicher. Denn sowohl Saurs Apotheken als auch Wolffs Augenzentrum an der B 3 hätten trotz Corona durchgehend geöffnet. Und in dieser Zeit haben beide gemeinsam mit ihren Angestellten gelernt, unter Pandemie-Bedingungen zu arbeiten – eine ständige Weiterentwicklung und Fortschreibung der Hygienekonzepte inklusive.

„Am Anfang haben wir noch stündlich jede unserer 176 Türklinken geputzt, um eine Oberflächen-Infektion verhindern zu können“, erinnert sich Wolff an die Anfänge im Frühjahr 2020. „Inzwischen weiß man aber, dass dieses Risiko sehr gering ist, weshalb wir diese Tätigkeit deutlich reduziert haben.“ Ebenfalls gleich von Beginn der Pandemie an setzen Wolff und seine Mitstreiter auf Plexiglas-Scheiben am Empfang, inzwischen wurden ähnliche Scheiben auch an allen Untersuchungsgeräten angebracht. Auch Desinfektionsspray ist nahezu überall zugänglich.

AdUnit urban-intext3

Gleichwohl betont der Augenarzt: „Plexiglas ist nur ein relativer Schutz. Unsere Mitarbeiter tragen zusätzlich alle FFP2-Masken.“ Dafür erhalten die 40 Mitarbeiter der Großpraxis zweimal pro Woche eine neue Maske, die sieben praktizierenden Ärzte werden täglich neu ausgestattet. Obendrein werden alle Masken dreimal pro Tag durch einen „UVC-Ofen“ „gejagt“, „wodurch sie wieder keimfrei werden“, berichtet Wolff. Auch Handys, Tastaturen und weitere Gebrauchsgegenstände werden auf diese Weise entkeimt.

AdUnit urban-intext4

Ähnlich sieht es in Saurs Apotheken aus. Und auch der Apotheker erinnert daran, dass Plexiglas-Scheiben allein nicht vor einer Infektion schützen würden – ein klarer Fingerzeig in Richtung einiger Einzelhändler.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Hygienekonzepts in Wolffs Augenzentrum an der Darmstädter Straße sind Schnelltests, wie sie vor Saur auf dem Tisch liegen. „Seit drei Monaten testen wir wöchentlich jeden unserer Mitarbeiter – von der Köchin bis zum Geschäftsführer“, sagt Wolff. Um die Mitarbeiter von dieser Strategie zu überzeugen, habe er sich seinerzeit als Erster testen lassen und ein Video des Tests anschließend via Newsletter an die Belegschaft geschickt.

Besonders wichtig sei, so Saur, auch bei den Tests das nötige Fachwissen – erst recht im Impfzentrum, wo die Mitarbeiter sogar täglich abgestrichen werden. „Die Tests müssen einfach richtig durchgeführt werden“, mahnt der Apotheker. Und Wolff fügt hinzu: „Das größte Risiko entsteht, wenn die Tester nicht über die nötige Vorbildung verfügen.“ Man arbeite schließlich mit „hochinfektiösem Material“, gibt Saur zu bedenken.

Abgerundet wird Wolffs Hygienekonzept, das auch von Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) als „vorbildlich“ und „inspirierend“ gewürdigt wird, von Lüftungsgeräten in allen Behandlungs- und Besprechungsräumen. „In unserem OP könnte man beispielsweise virenfrei übernachten. Dadurch können wir natürlich auch weiter operieren“, sagt Wolff stolz. Er setzt auf sogenannte Kombinationsgeräte mit UVC- und Hepa-Filtern und beteuert: „Diese bieten eine doppelte Sicherheit durch die Kombination aus Filterung und der Inaktivierung von Viren.“ fran