Plaudercafé in Heppenheim heute mit der Polizei

Heppenheim. Am heutigen Donnerstag findet von 10 Uhr bis 12 Uhr das nächste Plaudercafé im Mehrzweckraum des K2 statt.

Mitarbeiter der Polizeistation Heppenheim werden an diesem Vormittag zum Thema: Enkeltrick - „Rate mal, wer am Telefon ist...“ referieren. Die Betrugsmaschen am Telefon sind vielfältig.

Aufpassen, wenn Geld im Spiel ist

Ein vermeintlicher Enkel ruft an und bittet nach einem tragischen Autounfall um Geld. Eine angebliche Versicherung will einen Termin zu Hause vereinbaren, um Versicherungen zu überprüfen.

Oder das Ordnungsamt fordert telefonisch zur Zahlung eines Bußgeldes auf. Deshalb ist bei Anrufern, die Geld fordern, stets Vorsicht geboten.

Verhaltenstipps für den Ernstfall

Die Polizei stellt verschiedene Szenarien vor und gibt konkrete Verhaltenstipps bei verdächtigen Anrufen. Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sich seit Januar 2023 ältere Menschen zum Kaffee trinken, plaudern und spielen im K2 Mehrzweckraum.

Das Plaudercafé ist kostenlos und barrierefrei erreichbar. Das Treffen im Mai findet ausnahmsweise nicht am dritten, sondern am vierten Donnerstag, 25. Mai zur gewohnten Zeit statt. red