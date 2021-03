Phosphor (in Verbindung mit Sauerstoff Phosphat genannt) ist ein wichtiger und ebenso knapper Rohstoff. Er wird vor allem als Düngemittel in der Landwirtschaft benötigt und trägt dort maßgeblich zum Pflanzenwachstum bei. Weltweit werden die Phosphor-Vorräte jedoch immer knapper – auch weil ein Großteil der Klärschlämme, in denen Phosphor enthalten ist, inzwischen verbrannt wird, ohne den

...