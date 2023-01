Der bundesweite christliche Sender „Radio Horeb“ überträgt am Sonntag, 5. Februar um 10 Uhr den Gottesdienst live aus der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim. Zelebrant ist Kaplan Valentine Ede. Vor der Heiligen Messe stellt sich Radio Horeb den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern vor. Studioleiter Rüdiger Enders steht nach dem Gottesdienst am Infostand für Gespräche zur Verfügung. Im

...