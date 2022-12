Wald-Erlenbach. Am Mittwoch, 7. Dezember, findet ab 19.30 Uhr im Wald-Erlenbacher Dorfgemeinschaftshaus die Mitgliederversammlung des Vereins Pfalzbach-Wichtel statt. Der Trägerverein des gleichnamigen Kindergartens wählt an diesem Tag wie in jedem Jahr einen neuen Vorstand sowie einen neuen Elternbeirat. rid/ü

