Heppenheim war im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein Treffpunkt des europäischen Bildungsbürgertums. Das hatte mit der Familie des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber zu tun. Dabei war Bubers Ehefrau Paula im Haus an der Werlestraße eine Schlüsselfigur. Das wurde in dem Vortrag deutlich, den Bildungsreferentin Birgit Meurer und Kunsthistorikerin Manja Altenburg in der Reihe

...