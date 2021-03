Mittershausen. Noch ist die Wiese gegenüber dem Parkplatz von Friedhof und Sportplatz kurz gehalten. Sie dient der Heuernte. Das wird sich ab Mai ändern. Dann werden die Brüder Claus und Jürgen Schmitt vom Bauernhof Schmitt einen Teil der Wiese als Blumenwiese in der Größe von 2500 Quadratmetern einsäen. Es können Patenschaften übernommen werden.

Seit 1534 gebe es den Bauernhof Schmitt im Heppenheimer Stadtteil Mittershausen an der Ortstraße Am Pfalzbach 12. In wievielter Generation der Vater Klaus Schmitt ihn im Nebenerwerb führt, das wissen die Brüder nicht. An einschneidenden Veränderungen haben sie in den vergangenen Jahren jedenfalls selbst partizipiert. Vor 13 Jahren sei die Milchkuhhaltung mit einem Bestand von 65 Rindern aufgegeben worden.

Die Wiese hinter dem Gut am Igelsbacher Weg diente ab dem Frühjahr zur Aufzucht von Rindern, die im Herbst verkauft wurden. Der Stall blieb leer. Bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2018 habe Großvater Nikolaus Schmitt noch kräftig mitangepackt. Seine Mithilfe fehlt jetzt.

Vorbild aus Norddeutschland

Die Wiese liegt mit einer Fläche von 20 000 Quadratmetern am Igelsbacher Weg. Vom bereits erwähnten Parkplatz gegenüber der Grünfläche marschieren Spaziergänger gerne nach Igelsbach oder auch in die Fürther Ortsteile Linnenbach und Erlenbach. Bisher wird die Wiese mehrmals im Jahr gemäht und im Spätsommer das Heu geerntet. Jürgen Schmitt hatte die Idee, eine Blumenwiese, verbunden mit Patenschaften, als Pilotprojekt anzulegen. Auf die Idee kam er durch ähnliche Projekte in Norddeutschland. „Auf diese Weise können wir etwas der Natur zurückgeben“, sagte Schmitt.

Eigentlich wollten die Brüder die Blumenwiese schon im letzten Jahr anlegen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ließen sie die Planung erst einmal ruhen. In der Zwischenzeit bereitete Jürgen Schmitt den Internetauftritt vor. Das Saatgut wurde ausgesucht. Es handelt sich hierbei um eine einjährige Saatmischung mit regionstypischen Pflanzen wie Ölrettich, Ringelblume, Dill, Senfblume, Schwarzkümmel, Malve und mehr.

Die Blumenwiese soll im Herbst stehenbleiben und verdorren. Im Mai des nächsten Frühjahres würden die Gräser gemulcht. Anschließend würde der Mulch umgebrochen und neu eingesät. Bei dem Saatgut „Honigschmaus“ handele es sich um besonders bienenfreundliche Blüten. Auch andere Tiere profitieren. „Die Blumenwiese wird Dachs, Marder, Hasen, Fuchs und Waschbären Schutz bieten“, ist sich Jürgen Schmitt sicher.

Zeitleiste zeigt Entwicklung auf

Auf der Internetseite www.bauernhof-schmitt.de können naturverbundene Menschen eine Patenschaft für ein ideelles Stück der Blumenwiese abschließen. Für 100 Quadratmeter wären das 60 Euro oder mit Patenschaftsurkunde 70 Euro. „Unsere große Maschine ist GPS-unterstützt. Auf diese Weise können wir zentimetergenau einsäen“, erklärt Claus Schmitt. Auf der Internetseite gibt es eine bebilderte Zeitleiste, die die Entwicklung dokumentieren wird. Blühpaten können also das Wachstum genau verfolgen.

Kaum ging die fertiggestellte Seite online und wurde von Jürgen Schmitt in den sozialen Netzwerken vorgestellt, wurde allerdings auch Kritik geäußert. Sinngemäß hieß es, der Bauer würde sich den Boden vergolden lassen. Der Mehraufwand wurde in diesem Fall nicht bedacht. „Wenn wir die Wiese so belassen wie sie ist, müssen wir sie nur mehrmals im Jahr maschinell abmähen“, erläuterten die Brüder. Das Anlegen einer Blühwiese sei arbeitsintensiver. Ist die Saatmischung erst einmal eingesät, müssen die Schmitts zudem regelmäßig durchgehen und etwa Disteln zum Schutz benachbarter Ackerflächen von Hand rausziehen. Mit der Maschine dürften sie nicht mehr mähen. Dies sei Vorschrift.

Die Arbeit machen beide im Nebenberuf. Jürgen Schmitt ist Verkaufsmetzger im Rewe-Center, Claus Schmitt Geschäftsführer der Hessischen Erzeugergenossenschaft für Qualitätskartoffeln. Die Idee der von einer Patenschaft unterstützten Blumenwiese verstehen sie als Beitrag zur Kulturpflege und zum Schutz von Tieren und Insekten. Außerdem gehen sie nicht davon aus, dass sich genügend Blühpaten für ihr Projekt begeistern und der Kostenaufwand gedeckelt wird. Immerhin habe eine Naturfreundin aus Bensheim am Samstag eine erste Patenschaft übernommen, und ein Imker habe Interesse bekundet, seine Bienenvölker dort aufzustellen. dj