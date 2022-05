Party im Heppenheimer Kino zum Eurovision Song Contest

Heppenheim. Das ehrenamtliche Bürgerradio Antenne Bergstraße veranstaltet in Kooperation mit dem Saalbau-Kino in Heppenheim zum ESC-Finale ein Public Viewing. Der Eurovision Song Contest steigt am Samstag, 14. Mai, in Turin, ab 21 Uhr singen 25 Nationen um den Sieg. Für Deutschland tritt Sänger Malik Harris mit dem Song „Rockstars“ an.

Die Kino-Türen öffnen um 19 Uhr. Von 20 Uhr an stimmen die Moderatoren Jasmin Mölter und Jonas Klinke die Fans ein. Ab 21 Uhr wird dann auf der großen Kino-Leinwand das Finale des 66. Eurovision Song Contest gezeigt. Zudem gibt es ein Tipp- und Gewinnspiel sowie ein ESC-Quiz. Snacks und Getränke sind erhältlich, der eigentliche Eintritt ist frei. red

