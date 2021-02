Während des Winter-Lockdowns tagt der Magistrat vorrangig im sogenannten Umlaufverfahren. Das heißt: Die Informationen und Vorlagen gehen den Mitgliedern des Gremiums schriftlich zu, die regelmäßigen Treffen am Mittwochnachmittag finden in der Regel virtuell statt; abgestimmt wird anschließend ebenfalls schriftlich. „Wer jedoch den persönlichen Austausch bevorzugt, Fragen oder Klärungsbedarf hat, kann aber auch gerne ins Rathaus kommen“, berichtet Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU).

Rede- und Klärungsbedarf gab es bei der jüngsten Zusammenkunft offenbar reichlich, wie den Ausführungen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreterin, Erster Stadträtin Christine Bender (SPD) zu entnehmen ist. „Aber es standen auch einige Themen auf der Tagesordnung“, so Burelbach. So seien auch Vorlagen und Informationen für die nächste Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses (BUS) am Dienstag, 2. Februar, vorbereitet worden.

Für den Stadtteil Mittershausen wurde ein Bebauungsplan für zwei zusätzliche Wohnhäuser in der Straße „Am Käsberg“ aufgestellt, der dem Ausschuss vorgelegt wird. Zur Freude Burelbachs wurde zudem der Satzungsbeschluss für den geplanten Kita-Neubau am Jochimsee verfasst.

Darüber hinaus hat der Magistrat die Beschlussvorlage die geplanten Umbaumaßnahmen im Park am Landratsamt formuliert. fran