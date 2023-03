Parkender Pkw in Heppenheim beschädigt

Heppenheim. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ist am Donnerstag ein Auto beschädigt worden. Zu dem Unfall kam es Polizeiangaben zufolge zwischen 12.30 und 13.10 Uhr. Der silberne Honda Jazz war in der ersten Reihe geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie dort einen frischen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro fest.

Der Unfallverursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim unter Telefon 06252/ 706-0 zu wenden. red