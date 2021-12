„Pariser Flair“ in Corona-Zeiten

Heppenheim. Von einem Sonnenaufgang auf der Avenue des Champs Élysées, einem Kneipenbummel durchs Quartier Latin, vom Aufstieg auf den Montmartre, vom Eiffelturm oder einer Fahrt mit der Métro lässt sich zurzeit nur träumen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 748 – Stand 28. Dezember – gehört Frankreich zu den Corona-Hochrisikogebieten. „Pariser Flair“ zauberte das gleichnamige Duo in den Saal des Heppenheimer Restaurants Gossini.

Zwei Stunden dauerte diese unterhaltsame Stadtführung. Die Opernsängerin Marie Giroux interpretierte die Chansons, mit denen Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour oder Gilbert Bécaut berühmt wurden. Wunderbare Begleiterin am Klavier und auf dem Akkordeon war Jenny Schäuffelen, die außerdem die lustige Rolle der deutschen Touristin spielte.

Eine Reise nach Paris ist in Corona-Zeiten schwer möglich – Marie Giroux und Jenny Schäuffelen brachten Pariser Flair nach Heppenheim. © Schumacher

Dazu passte, dass ihr „Polyglott“-Reiseführer aus dem vergangenen Jahrhundert stammte. Die drei „goldenen Jahrzehnte“, wie in Frankreich die Zeit zwischen 1960 und 1990 genannt wird, war auch die Zeit des Chansons. Das Publikum wurde zum Mitsingen und sogar zum Tanzen aufgefordert. Den Takt gab der „Pariser Tango“ vor, den Mireille Mathieu vor 50 Jahren gesungen hat.

Beim Quiz gab es einen Camembert zu gewinnen. Eine der Fragen zeigte, dass einige Welthits, die von US-Künstlern interpretiert wurden, in Frankreich ihren Ursprung haben. Bestes Beispiel ist „I did it my Way“ von Frank Sinatra. Dieses Lied hat Jacques Revaux 1967 komponiert. Gesungen wurde das Original als „Comme d’habitude“ von Claude François. Ähnlich erging es Jacques Brel, dessen todernstes Stück „Le Moribond“ aus dem Jahr 1961 von Terry Jacks als „Seasons in the Sun“ neu interpretiert wurde.

Wie das bunte Bild von Paris viele Kratzer hat, so sind Chansons meist Liebeslieder, in denen das Glück abhandengekommen ist. Am deutlichsten wurde das, als Marie Giroux „Du lässt Dich gehen“ von Charles Aznavour sang.

Die 60 Karten waren schnell weg

Aus deutscher Sicht bleibt Paris die „Stadt der Liebe“. Als im Forum Kultur der Chansonabend geplant wurde, „war Corona weit weg“, wie es Gabriele Hussong formulierte. Sie hatte gemeinsam mit Verena Seeger die beiden Künstlerinnen engagiert. Die 60 Eintrittskarten waren schnell verkauft. Normalerweise haben 90 Zuschauer in dem Saal Platz. Noch vor Weihnachten bestand die Gefahr, dass der Auftritt abgesagt werden muss. Doch die in Hessen geltenden Regeln ließen es zu, dass geimpfte Personen Zutritt hatten. Sämtliche Zuschauer trugen auch während der Vorstellung Mund- und Nasenmaske.

Den beiden Künstlerinnen war anzumerken, wie groß die Angst in der Kulturszene ist, dass ihnen Corona die Existenzgrundlage entzieht – und wie groß die Erleichterung war, in Heppenheim auftreten zu können. Viele ihrer normalerweise 120 Termine pro Jahr wurden mittlerweile abgesagt.

Die Befürchtungen der Künstler werden von den Veranstaltern geteilt. „Kauft Karten“, so der Appell. Vom Forum Kultur hängen zwar keine Existenzen ab, weil die Arbeit ehrenamtlich geleistet wird. Doch das Team um den Vorsitzenden Christoph Hussong fühlt mit den Künstlern.

Für die Kulturszene in Heppenheim bringen traditionell die Veranstaltungen „zwischen den Jahren“ Abwechslung. „Vergesst für ein paar Stunden das Corona-Grau“, so hatte Gabriele Hussong das Publikum begrüßt. Im Gossini verdrängte das Fernweh nach Paris einen Abend lang die Gedanken an die Pandemie. ai/ü