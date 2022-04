Heppenheim. Die Ortsgruppe Heppenheim des Odenwaldklubs (OWK) bietet für Sonntag, 10. April, eine Rundwanderung im Biedensand an. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr am Parkhof. Um 9.30 Uhr geht es in Fahrgemeinschaften weiter. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Als Abschluss ist eine Einkehr beim Kreuzhofbauern in Lampertheim geplant. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1