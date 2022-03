Oster-Programm in Heppenheim für Kinder

Heppenheim. Die Jugendförderung Heppenheim bietet vom 19. bis 22. April ein Oster-Programm für Kinder an. Mitmachen können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren, die Lust haben, kreativ zu werden und in ihren Osterferien Spaß haben wollen. Jeden Tag wird etwas Anderes geboten und für jeden Geschmack ist etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, Anmeldeschluss ist am 1. April. Das Formular und alle Infos gibt es auf www.heppenheim.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Kind und Woche. Berechtigte der Heppenheim-Karte erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent (Berechtigungsnachweis erforderlich).

Dienstags (19. April, 9 bis 13 Uhr) erkunden die Kids zusammen mit den Betreuern den Wald. Naturmaterialien wie beispielsweise Stöcke, Zapfen, Federn, Schneckenhäuser und vieles mehr sind zu entdecken. Viel Spaß an der frischen Luft und in der Natur.

Mittwochs (20. April, 9 bis 13 Uhr) wird im Museum gebastelt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es gibt viel zu entdecken in der „Frühlingswerkstatt“.

Donnerstags (21. April, 9 bis 13 Uhr) wird in der „Frühlingsküche“ der Kochlöffel geschwungen und dabei die ein oder andere Leckerei gezaubert.

Freitags (22. April, 9 bis 13 Uhr) startet der Tag mit dem gemeinsamen Gestalten von Keramik. Jeder darf sich ein ganz persönliches Unikat gestalten. Danach gibt es gemeinsame Spiele, viel Spaß und das Oster-Programm klingt aus. red

