Ortsbeirat Erbach konstituiert sich

Erbach. Wie in den anderen Stadtteilen der Bergsträßer Kreisstadt, konstituiert sich in diesen Tagen auch der neue Erbacher Ortsbeirat. Entgegen der ursprünglichen Mitteilung im Bürgerinfoportal auf der Homepage der Stadtverwaltung tritt das neu gewählte Gremium jedoch nicht am Mittwoch, 28. April, zusammen, sondern erst in der Folgewoche – genauer gesagt, am Dienstag, 4. Mai. Beginn ist um 20 Uhr.

Wie die amtierende Ortsvorsteherin Ursula Hammann (CDU/WGE) weiter mitteilt, findet die konstituierende Sitzung auch nicht im Multifunktionsraum der Mehrzweckhalle an der Ortsstraße, sondern direkt in der Halle statt. Dort könnten die Hygieneregeln schlichtweg besser eingehalten werden. fran