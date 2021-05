Heppenheim. Auch im Martin-Buber-Haus können noch immer keine Veranstaltungen stattfinden. Als Alternative wird für Dienstag, 11. Mai, 19 Uhr, zu einem Online-Vortrag über Elke Lasker Schüler eingeladen.

Lasker-Schüler – 1869 in Wuppertal-Elberfeld in eine bürgerliche, jüdische Familie geboren – lernte bereits mit 4 Jahren Lesen und Schreiben und galt als besonders begabt. Nach ihrer Heirat mit dem Arzt Berthold Lasker zog sie nach Berlin und war als Zeichnerin tätig, ihrer zweiten großen Begabung. Ihre Gedichte, Prosa und Schauspiele werden heute literaturwissenschaftlich der Moderne und dem Expressionismus zugerechnet. Die Verbindung von Texten und Zeichnungen schlug sich besonders in ihrer freundschaftlichen Korrespondenz mit Franz Marc nieder.

Bereits 1933 emigrierte sie, von der NS-Diktatur als Jüdin und verfemte Künstlerin verfolgt, in die Schweiz. In Palästina wurde sie 1939 vom Kriegsbeginn überrascht; eine Rückkehr nach Europa war nicht mehr möglich. Nach einem turbulenten Leben mit zwei Ehen, vielen Beziehungen und Freundschaften starb Else Lasker-Schüler 1945 in Jerusalem.

Die Referentin Eva Schulz-Jander war lange Jahre die katholische Präsidentin des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der jedes Jahr in der Woche der Brüderlichkeit die Buber-Rosenzweig-Medaille verleiht. Als in Breslau geborene Tochter eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter wurde ihr der jüdisch-christliche Dialog in die Wiege gelegt. Wie so viele jüdisch-deutsche Familien war auch ihre Familie gezwungen, in den Jahren der NS-Diktatur in die USA zu emigrieren. Nach einem Studium der Romanistik, Germanistik und Philosophie in den USA und Frankreich kehrte sie 1967 nach Deutschland zurück. red

