Online Vortrag im Martin-Buber-Haus in Heppenheim über Tochter Eva

Heppenheim. Am Dienstag, den 21. September, um 19 Uhr lädt die Familie Buber wieder zu einem Besuch ein: Thema des Online-Vortrages im Virtuellen Martin-Buber-Haus ist diesmal das wenig bekannte Leben der Tochter Eva Buber-Strauß.

Sie wurde 1901 in Österreich geboren. Ihre Kindheit stand im Schatten ihrer berühmten Eltern Martin und Paula Buber, die beide schriftstellerisch tätig waren und ein reges Gesellschaftsleben hatten. So sagte Martin Buber über seine Tochter: „(…) Eva ist ganz die alte, die ändert sich nicht, bleibt immer das Kind und das Weltwesen, das seine Gewissheit in sich trägt.“ (In einem Brief an einen Bekannten, 1923).

Wie entwickelte sich Eva wirklich, wie sahen ihre Lebenswünsche und Ziele aus? Wie wirkten die Eltern in ihr Leben hinein? Diese Fragen werden auch an andere jüdischer Lebenswege, die Marion Tauschwitz nachzeichnen wird, gestellt und im Laufe des Abends beantwortet werden – gerne unter Beteiligung der Teilnehmer in einer anschließenden, gemeinsamen Gesprächsrunde.

Autorin von Biographien

Marion Tauschwitz war lange Jahre Sekretärin der Lyrikerin Hilde Domin und ist Autorin vieler interessanter Biographien. Unter anderem hat sie die jüdische Dichterin Selma Meerbaum und ihre Lebensgeschichte bekannt gemacht. Birgit Meurer (Martin-Buber-Haus) wird den Lebensweg von Eva Buber-Strauß nachzeichnen. red

