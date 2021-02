Heppenheim. Anfang Januar wurde der innerstädtische ÖPNV-Tarif um 40 Cent auf 1,70 Euro gesenkt – 18 Monate nach einem entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Fast schon klar also, dass so mancher Kommunalpolitiker diese Verzögerung nicht wortlos hinnehmen will. Allen voran die Fraktion der Grünen Liste (GLH) um ihren Vorsitzenden Franz Beiwinkel: In einem Antrag für die laufende Runde des Stadtparlaments fordern sie eine Entschädigung der ÖPNV-Nutzer in Form eines kostenfreien Monats im Heppenheimer Stadtgebiet, bestenfalls im September 2021 (wir haben berichtet).

Bei den anderen Fraktionen, insbesondere aber bei Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), stößt dieser Antrag allerdings auf wenig Gegenliebe, wie bereits die Diskussion und das Abstimmungsverhalten (neunmal Nein, einmal Ja) im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss (BUS) gezeigt hat. Insbesondere der Kosten-Nutzen-Faktor eines Freimonats wurde dabei fraktionsübergreifend infrage gestellt – wenngleich alle Seiten die Wichtigkeit des ÖPNV in Zeiten der Klimadebatte und des begrenzten Parkraums betonten. Man sollte bei zeitnahen Aktionen jedoch bedenken, dass der ÖPNV in Corona-Zeiten als Infektionsrisiko wahrgenommen werde, meinte Ulrike Janßen (WG LIZ).

„Auch wenn ich die Verärgerung über die verzögerte Anpassung teile, ist ein Freimonat für mich keine sonderlich gute Werbeidee für eine nachhaltige Lösung des Problems“, sagte derweil Jean-Bernd Neumann (SPD). In die gleiche Kerbe schlug Volker Gerstdorfer vom Koalitionspartner CDU. Und Kerstin Fuhrmann (Freie Wähler) sprach sich – zur Freude Beiwinkels – gar für einen grundlegend kostenfreien öffentlichen Nahverkehr aus. „Das wird die Zukunft sein, wenn man wirklich etwas am Nutzerverhalten ändern will“, sagte sie.

Nach Ansicht von Christopher Hörst (FDP) würde ein innerstädtischer Freimonat zudem zu einem „heillosen Durcheinander“ führen, da viele Nutzer längst nicht nur innerhalb Heppenheims unterwegs seien. „Der ÖPNV an sich müsste viel flexibler sein, ich sehe da ein riesiges Bürokratiemonster“, kritisierte der Liberale.

Noch deutlicher wurde Bürgermeister Rainer Burelbach – bereits im Ausschuss, aber auch in einem anschließenden Gespräch mit der Zeitung. „Ich plädiere dafür, die verschiedenen regionalen Verkehrsverbünde abzuschaffen“, sagte der Rathauschef. Sichtlich erregt fuhr er fort: „Das bestehende System löst in meinen Augen einen bürokratischen Irrsinn aus. Dieser Flickenteppich bringt einfach nichts. Zudem gilt: Jeder Verbund will etwas Besonderes machen, alle mischen irgendwie im großen System mit.“ Selten stieß er mit seinen Worten in einem Ausschuss auf so viel Zustimmung wie in diesem Moment.

Heftige Kritik übte Burelbach auch am Tarifsystem und den Kassenautomaten. „In Heppenheim befinden wir uns in einem Überschneidungsgebiet verschiedener Verbünde. Es weiß doch kaum ein Nutzer, welcher Tarif in welchem Verbund nun gültig ist“, sagte er. „Und wer einmal am Bahnhof die Menschen beobachtet, sieht doch sofort, dass die meisten Menschen an den Automaten total überfordert sind, weil es zig verschiedene Angebote gibt.“

In diesem Zusammenhang brachte er sogleich den demografischen Wandel ins Spiel: Eine alternde Gesellschaft brauche einfache Angebote. „Außerdem gibt es immer weniger Busfahrer. Und die, die wir haben, verstehen das Tarifsystem selbst nur bedingt“, kritisierte der Bürgermeister.

Einen Lösungsansatz hat der Heppenheimer Rathauschef dann auch parat: „Wenn ich die Verkehrswende tatsächlich will, muss ich das aktuelle System grundlegend überdenken. Am einfachsten wäre es doch, wenn es ein einheitliches System für ganz Deutschland gäbe.“ Da bereits zahlreiche Personengruppen – beispielsweise Schüler, Studenten, Soldaten oder Beamte – über Pauschaltickets verfügen würden, müsste es ein entsprechendes Angebot für alle geben, meint Burelbach. „Vergleichbar mit den Rundfunkgebühren denke ich hierbei an einen überschaubaren Betrag, der jeden dazu berechtigt, bundesweit den ÖPNV zu nutzen“, führt er aus.

Mit dieser Bezahlweise einherginge auch das Ende vieler Kassenautomaten und Kontrollsysteme, sagt der Rathauschef weiter. „Schwarzfahren“ sei dann nämlich nahezu ausgeschlossen. Folgen: „Ich glaube, dass die Züge dadurch pünktlicher wären und die Busfahrer müssten nicht mehr das ganze Kleingeld zählen.“

Einen Haken hätte Burelbachs Plädoyer für einen einheitlichen ÖPNV aber auch: „Wo Kosten gespart werden, würden wohl auch Arbeitsplätze in den Verwaltungsstellen wegfallen.“ fran