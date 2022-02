Obstbäume richtig schneiden

Heppenheim. Nach coronabedingten Absagen im vergangenen Jahr bietet der Heppenheimer Obst- und Gartenbauverein wieder zwei Schnittkurse an. Am Samstag, 26. Februar, wird der erste Kurs im Garten der Familie May abgehalten. Verschiedene Obstbäume stehen zum Schneiden bereit. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Mozartstraße 69a. Der zweite Schnittkurs wird am Samstag, 12. März angeboten. Näheres dazu will der Verein noch mitteilen.

Die Teilnahme ist kostenlos, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Der Vorsitzende Reinhard Weichsel bittet alle Interessierten, sich unter Telefon 06252/73115 anzumelden.

Wie der Verein weiter mitteilt, ist außerdem ein Vortrag über den biologischen Gemüsegarten geplant. Termin und Ort: Montag, 7. März, 18 Uhr, im Gasthaus Jäger im Stadtteil Erbach. red

