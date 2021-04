Grund zum Feiern hatte die Jungwinzerinnen-Gruppe „Vinas“ der Bergsträßer Winzer eG in der jüngeren Vergangenheit zuhauf. Der jüngste „Grund zum Feiern“ hat laut Caroline Guthier jedoch nichts mit einer Preisverleihung zu tun. Vielmehr haben die Jungwinzerinnen Verstärkung bekommen: Auf der Facebook-Seite der „Vinas“ stellte Guthier unlängst das siebte und zugleich jüngste Mitglied der Gruppe vor – Nina Kaltwasser aus Bensheim-Zell. Und die Freude über die künftige Zusammenarbeit ist den beiden jungen Winzerinnen dabei förmlich anzusehen.

Das neue Vinas-Mitglied ist 20 Jahre jung und nach eigenen Angaben seit frühester Kindheit am Weinbau interessiert. Ihre Familie betreibt seit drei Generationen einen kleinen Weinberg, die Trauben werden seit jeher bei der Winzergenossenschaft in Heppenheim abgeliefert, so Nina Kaltwasser. „Mit 14, 15 Jahren haben mich Weinbau, die Erzeugnisse und auch die Genossenschaft immer mehr interessiert und ich habe von da an bei jeder Arbeit im Wingert geholfen“, erinnert sie sich.

Hobby zum Beruf gemacht

© Nina Kaltwasser

Mit diesem zunehmenden Engagement reifte der Entschluss, das Alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim zu verlassen, und auf die Karte Wein zu setzen. „2017 entschied ich mich, eine Ausbildung zur Winzerin zu machen“, sagt die junge Zellerin. Nach dem erfolgreichen Abschluss im vergangenen Jahr ist aber noch lange nicht Schluss – in Weinsberg besucht sie nun die Technikerschule mit den Schwerpunkten Weinbau und Oenologie.

All das prädestiniert sie förmlich für eine Mitgliedschaft bei den preisgekrönten „Vinas“. Obendrein können die sechs Damen Unterstützung gut gebrauchen. Denn trotz Corona sei der Terminkalender proppenvoll, unter anderem mit zahlreichen Online-Weinproben, berichtet Caroline Guthier. „Unsere nächste Weinprobe ist am 7. Mai, gemeinsam mit der Jungwinzergruppe ,creatiwi‘ aus dem Schwarzwald und den ,Freidenkern‘ vom Weinsberger Tal.“

Online gibt es viel zu tun

Ein erstes Tasting dieser Art gab es bereits Anfang März. „Da haben wir 73 Weinpakete verkauft. Da es so gut angenommen wurde und wir deutschlandweit die Pakete verkauft haben, gibt es nun eine zweite Auflage“, freut sich die frühere Deutsche Weinprinzessin. Kredenzt werden am 7. Mai drei Weine, die Organisation übernehmen die Jungwinzer aus dem Schwarzwald. Anmeldungen für das Tasting sind laut Guthier über die E-Mail-Adresse creatiwi@web.de möglich.

Im gleichen Atemzug kündigt die Sprecherin der Vinas an: „Wir sind immer bereit, zusätzliche Weinproben anzubieten.“ Dass es dabei nicht immer tiefgründig und ernst zugehen muss, verdeutlicht Guthier an praktischen Beispielen aus den vergangenen Wochen: „In diesem Jahr haben wir bereits zwei Online-Junggesellinnenabschiede durchgeführt.“ fran/Bild: Kaltwasser

