Glück hatte eine Familie, die kürzlich in ein Heppenheimer Hotel einchecken wollte, deren Antigen-Schnelltest aber bei Ankunft schon zwei Stunden abgelaufen war. Zwar hatte die Drive-in-Station beim Malteser Hilfsdienst (MHD) in der Ludwigstraße 42 geschlossen. Doch konnten die Malteser an diesem Tag zufällig vor Ort Abhilfe leisten, berichtet Simon Mitsch, stellvertretender Stadtbeauftragter

...