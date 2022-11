Das Kaninchenböckchen Sim, im Mai geboren, ist kastriert und bereit für ein artgerechtes Zuhause in Gesellschaft einer netten Gefährtin. Sim ist neugierig und interessiert an allem und jedem, was sich seinem Quartier im Kleintierraum des Tierheims nähert. Das Böckchen, das sich dort schon an den Kontakt mit Menschen gewöhnt hat, ist zahm und lässt sich auch in den Arm nehmen und streicheln.

