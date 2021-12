Neues Testzentrum in Heppenheim in Aussicht gestellt

Heppenheim. Sichtlich erfreut zeigte sich Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), dass am Montag, 6. Dezember, eines der drei regionalen Corona-Impfzentren des Kreises in der Kreisstadt seinen Betrieb aufnehmen wird. Seit Freitagmittag können alle Bürger über die Homepage des Landkreises einen Termin im neuen Impfzentrum auf dem Gelände des Arzneimittelherstellers Infectopharm an der Spessartstraße vereinbaren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ungeachtet dessen steht den Heppenheimern bereits seit zwei Wochen ein weiteres Impfangebot zur Verfügung: Der Orthopäde und frühere Stadtverordnete Nawid Hariri bietet nach Angaben des Bürgermeisters immer samstags und sonntags Auffrischungsimpfungen im Stadthaus in der Fußgängerzone an – in Kooperation mit der Stadtverwaltung und „ganz bewusst“ nach vorheriger Online-Terminvereinbarung. Die Termine würden jeweils am Vortag freigeschaltet. Obwohl die Stadt auf eine größere Veröffentlichung dieses Angebots verzichtet habe, stoße Hariris Impfaktion auf großen Zuspruch. Burelbach: „Allein am letzten Wochenende hatten wir eine sehr hohe Zahl an Impfungen, was mich persönlich sehr freut.“

Um die lange stockende Impfkampagne weiter voranzutreiben, und die niedergelassenen Hausärzte zu entlasten, soll die Kooperation „mindestens bis Weihnachten“ fortgesetzt werden.

Nicht wirklich glücklich stimmt sowohl die Verwaltung als auch eine Vielzahl der Stadtverordneten die Tatsache, dass es über mehrere Monate keine Testmöglichkeiten in der Kreisstadt gegeben hat. Zwar gibt es nach der Wiederöffnung des Testzentrums der Malteser rund um deren Geschäftsstelle an der Ludwigstraße am vergangenen Wochenende einen kleinen Fortschritt zu vermelden, doch testen die Mitarbeiter eben vorrangig an den Wochenenden. Doch auch in Sachen Tests sei eine Besserung in Sicht. „Uns erreichen sehr viele Anfragen, die wir prüfen und weiterleiten. Es sieht sehr gut aus, dass wir demnächst am Rewe-Center ein neues Testzentrum haben werden .“ fran/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2