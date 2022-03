Neues Programm im Heppenheimer Saalbau Kino

Heppenheim. Das Saalbau Kino hat sich jetzt mit einem neuen Programm bis zum 16. März gemeldet. Am heutigen Freitag (11.) ist ab 20.15 Uhr das Drama „Wunderschön“ mit von und mit Karoline Herfurth zu sehen.

Von Samstag (12.) bis Dienstag (15.) läuft der historische Abenteuerfilm „Der Pfad“ auf der Kinoleinwand. Um 20.15 Uhr geht es jeweils los. Am kommenden Sonntag (13.) ist ab 15 Uhr der Animationsfilm „Sing: Die Show deines Lebens“ zu sehen. Das Drama Adam flimmert gleich zweimal über die Kinoleinwand: Am Sonntag (13.) ab 17.30 Uhr und am Mittwoch (16.) um 20.15 Uhr. Am morgigen Samstag (12.) steht außerdem ein Vortrag auf dem Programm: Ab 14 Uhr dreht sich alles um die Asiatische Hornisse im Kreisgebiet. Über den aktuellen Sachstand und das Vorkommen berichtet der Starkenburger Imkerkreis. red

