Neues Programm des Buber-Hauses

Heppenheim. Das neue Halbjahresprogramm 2022 des Martin- Buber-Hauses widmet sich dem Thema „Heldinnen und Helden?!“.Die Auftaktveranstaltung mit Manja Altenburg findet am 17. Februar 2022 statt. Wie steht es mit den Heldinnen und Helden der Bibel oder des Alltags? Antworten aus den drei monotheistischen Religionen sollen in drei Veranstaltungen ab März gesucht werden: Im Fokus stehen Abraham und Isaak. Außerdem wird von drei gläubigen Frauen ergründet, welche Rolle sie in der Geschichte und im Alltag für ihre Religion spielen. Am 10. März soll im Marstall der Vortrag von Prof. Dominique Bourel nachgeholt werden, und im Juni findet (ebenfalls im Marstall) die Premiere des Lehrfilms „Bubers Kater führt durchs Haus“ mit der Regisseurin Isabel Gathof und dem Zeichner Michael Rautenberg statt.

Wenn nicht anders vermerkt, finden die Vorträge online über Zoom-Link statt (kostenlos erhältlich per Mail an meurer@iccj.org). Alle Live-Veranstaltungen im Marstall haben eine Gästeliste, in die man per Mail (meurer@iccj.org) oder telefonisch (06252/689 6813) aufgenommen werden kann. Der Halbjahresbrief liegt ab sofort kostenlos öffentlich aus. red