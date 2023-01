Neues Leben im alten Schwellkopp

Heppenheim. Seit jeher ziehen sie die Blicke der Narrenzunft auf sich: überdimensionale Köpfe aus Pappmaché, in Mainz geboren und längst auch in der Umgebung eine Tradition der Straßenfastnacht. Und doch tat man sich in Heppenheim lange schwer, Träger für die „Schwellköpp“ zu finden. Bis sich vor drei Jahren eine Gruppe gebildet hat, die ihnen wieder zu altem Glanz verhelfen möchte. „Eine Herzensangelegenheit“, wie Christian und Thomas Vettel erzählen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz spontan und kurzfristig sei es damals abgelaufen, erinnern sich die Brüder. Erst eine Woche vor dem Start des bis dato letzten Heppenheimer Fastnachtsumzuges im Jahr 2020 habe festgestanden, dass die beiden als Schwellkopp-Träger mitlaufen werden. Gefolgt waren die Vettels dem Aufruf von Zugmarschall Norbert Weiser. Die Resonanz in der Bevölkerung sei großartig gewesen, berichtet Christian. Mit Jugendlichen und auch älteren Menschen seien unzählige Fotos geschossen, gescherzt und gelacht worden. Dass niemand genau wisse, wer eigentlich unter den riesigen Pappköpfen steckt, habe seinen eigenen Charme, sagt Christian. „Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.“

Da ist es kaum vorstellbar, dass rund 25 Jahre lang niemand bereit war, sich der Köpfe anzunehmen. In der Wagenhalle der IG Heppenheimer Fastnachtsumzug, die die Schwellköpp vor mehr als einem halben Jahrhundert in Mainz erworben haben, fristeten sie ein stilles Dasein. Warum, das kann sich keiner so recht erklären. „Das Ganze war einfach eingeschlafen“, blickt Thomas Vettel zurück. Die Schwellköpp also zu neuem Leben erwecken: Das hat sich die Gruppe, die mittlerweile aus sieben begeisterten Fastnachtern besteht, zur Aufgabe gemacht. Beim Heppenheimer Umzug am 19. Februar werden sie natürlich alle mitlaufen. Doch das ist nur die halbe Miete. Denn die Köpfe benötigen dringend einen neuen Anstrich und weitere Reparaturarbeiten.

Aktuell gibt es acht Schwellköpp in Heppenheim: Da wären der grimmig dreinblickende Polizist mit Pickelhaube, die zwei Hutträger und Riesenbabys, der Storch sowie die beiden größten und schwersten Köpfe, die jeweils rund 15 Kilogramm auf die Waage bringen. Zwei Personen werden als Unterstützung benötigt, um sie aufzusetzen.

Bei genauerem Hinsehen fallen die Problemzonen auf: Verzogene Köpfe, eingedellte Nasen, hier ein Loch und dort eine abgebrochene Stützleiste. Zudem müssen die Farben ausgebessert werden, sagt Thomas Vettel. „Die Köpfe brauchen einfach ein wenig Zuwendung“, meint er. Zwar wolle man schon im Vorfeld des anstehenden Umzuges erste Verschönerungsarbeiten erledigen, so richtig losgehen soll es aber erst danach – ganz in Ruhe. „Die fallen nicht auseinander, die kann man schon noch aufsetzen“, ist sich Thomas sicher. Tipps zur Restauration wolle sich die Gruppe dann auch bei den erfahrenen Kollegen aus Mainz holen.

Einen Namen hat die siebenköpfige Truppe um die beiden Vettel-Brüder noch nicht. „Wir sind in der Findungsphase, eigentlich müssten wir uns mal einen überlegen“, sagt Thomas. „Heppenheimer Schwellköpp-Träger“, schlägt Christian vor. Ein Thema für das nächste gemeinsame Treffen. Dann klärt sich auch, wie das restliche Outfit für den 19. Februar aussehen soll. Eine Überlegung sei, dass jeder ein individuelles Kostüm passend zum jeweiligen Schwellkopp trägt.

Bereits einig ist man sich in einer anderen, weitaus wichtigeren Sache: Hier soll etwas Längerfristiges entstehen. „Da haben wir alle Interesse dran“, betont Thomas Vettel. Ideen scheinen sie genug mitzubringen. Auch ein neuer, selbst gebauter Schwellkopp könnte in Zukunft Realität werden. „Eine Idee im Frühstadium“, sagen die Brüder, „aber warum nicht?“

Alle sieben Mitglieder der Gruppe kommen aus Heppenheim, sind hier aufgewachsen. Viele kennen sich bereits aus der Schulzeit. Fastnachtsverrückt sind sie alle. „Seit wir klein sind, haben wir keinen Umzug versäumt“, unterstreicht Christian. Für sie sei es „eine Herzensangelegenheit“, sich für die Hepprumer Fastnacht zu engagieren.

Mit ihrer Arbeit wollen sie eine Tradition aufrechterhalten, die bereits ihre Großeltern kannten. „Für Besucher und Straßenfastnacht sind die Schwellköpp ein wichtiger Bestandteil – und so soll es bleiben“, fügt Thomas hinzu. Und: „Ich bin am 11.11. geboren“, sagt er und lacht, „da kann ich gar nicht anders.” /ü