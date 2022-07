Neuer Pfarrer am Krankenhaus

Heppenheim. Zum August dieses Jahres übernimmt der Pfarrer Johannes Stauder die katholische Seelsorge am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Steffi Beckmann bildet er fortan die Seelsorge im Haus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem gemeinsamen Gottesdienst verabschiedete sich der langjährige katholische Seelsorger, Dr. Bernhard Deister, und begrüßte sogleich seinen Nachfolger. Er komme in ein Team und ein Haus, das die Arbeit der Seelsorge sehr schätze und stets unterstütze. „Die Anerkennung der Mitarbeitenden gegenüber der Seelsorge werde ich in guter Erinnerung behalten, ebenso wie das Engagement für die Menschen und den Zusammenhalt untereinander “, betonte Deister, der die Leitung des Instituts für Spiritualität im Bistum Mainz übernehmen wird.

Bernhard Deister (re.) übergibt nach 22 Jahren am Kreiskrankenhaus Bergstraße sein Amt der katholischen Seelsorge an Pfarrer Johannes Stauder. © Kreiskrankenhaus

Im Gottesdienst blickte er auf seine 22 Jahre im Kreiskrankenhaus zurück, wobei ihm in besonderer Weise der Aufbau des Ethikkomitees 2004 und die Einrichtung eines Grabfeldes für Sternenkinder am Heppenheimer Friedhof 2009 in Erinnerung bleiben.

Mehr zum Thema Pandemie Wieder Besuchsverbot in Kreisklinik Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kirche Heppenheimer Pastoralreferentin Janina Adler verabschiedet Mehr erfahren

Worte der Dankbarkeit fand auch der Heppenheimer Pfarrer Thomas Meurer, der den Gottesdienst hielt. „Die Zusammenarbeit mit Bernhard Deister war immer geprägt von einem motivierenden und engagierten Geist.“ Zugleich zeigte sich Meurer erfreut, mit Pfarrer Stauder „einen würdigen Nachfolger an unserer Seite zu wissen, der die Seelsorge und die Arbeit mit der örtlichen Gemeinde aus seiner Zeit als Gemeindepfarrer kennt“.

Mit Patienten auf Spurensuche

Schon während seines Studiums der Theologie und Philosophie an den Universitäten in Mainz und Innsbruck war Stauder als Seelsorger tätig, und auch als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden hatten die Hausbesuche stets einen hohen Stellenwert. „Gemeinsam mit den Patienten begebe ich mich immer wieder auf Spurensuche, Gott zu finden und erfahrbar zu machen“, beschreibt Stauder sein Verständnis von Seelsorge. Seelsorge sei kein Warten, sondern ein Sich-Hinwenden.

Diesem Gedanken schloss sich auch Babara Wolf vom Bischöflichen Ordinariat in Mainz an, die gemeinsam mit Pfarrer Meurer die Verabschiedung und die Einführung gestaltete: „Gerade in Zeiten von Krankheit und Schmerz ist es gut, wenn jemand einfach anwesend ist, ohne Bitten und ohne Gegenleistungen.“

Der Gottesdienst machte zudem deutlich, dass es bei der Krankenhaus-Seelsorge nicht allein um die Patienten geht, sondern auch um die Mitarbeitenden. Schwierige Fälle und Schicksalsschläge von Patienten emotional begleiten und über das Erlebte mit einer außenstehenden Person zu sprechen, sind für viele in Pflege und Ärzteschaft wichtige Anker. „Gerade in Zeiten des aktuellen Personalmangels und während der Corona-Pandemie ist die Krankenhaus-Seelsorge wichtiger denn je“, betonte Pflegedirektor Rayk Oemus. red