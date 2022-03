Neuer Chefarzt mit Familie an der Bergstraße

Bergstraße. Fast zwei Jahrzehnte war Dr. Peter Arnold Chefarzt am Kreiskrankenhaus Bergstraße, in diesen Tagen geht die Ära zu Ende. In der Klinik in Heppenheim verantwortete er seit Sommer 2002 die Arbeit der Orthopädie, später auch der Unfallchirurgie in einer gemeinsamen Fachabteilung Orthopädie/Unfallchirurgie. Zum Monatsende verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Die Nachfolge tritt Dr. Thorsten Schache an. Mit der Personalie geht die Botschaft einher, dass das zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörende Kreiskrankenhaus (KKH) die Orthopädie und Unfallchirurgie, in der derzeit 15 Ärzte am Standort arbeiten, weiter stärkt und ausbaut, schreibt das KKH in einer Pressemitteilung.

Der neue Chefarzt beherrscht die gesamte Bandbreite der Orthopädie und Unfallchirurgie und gilt als Experte für Endoprothetik. Derzeit ist er leitender Oberarzt und stellvertretender Leiter des Zentrums für Endoprothetik der Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Frankfurt. An dem Haus der Maximalversorgung ist er seit 2012 tätig und hat dort seitdem jährlich rund 300 Operationen von den insgesamt rund 700 Eingriffen im Bereich der Endoprothetik in allen Schweregraden und der rekonstruktiven Chirurgie vorgenommen.

Aufgewachsen ist Dr. Schache in Darmstadt. Nach dem Studium in Gießen und Stationen an der Orthopädischen Klinik Bielefeld, als unfallchirurgischer Oberarzt einer Klinik in Gießen, als Sektionsleiter für Endoprothetik an den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg und schließlich in der leitenden Funktion der Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Frankfurt kommt er nun an die Bergstraße.

Dem neuen KKH-Chefarzt, der mit Frau und Töchtern in Darmstadt wohnt, ist nicht zuletzt aus privaten Gründen die Region Bergstraße bestens bekannt. Seine Frau, Tochter des ehemaligen Bensheimer Bürgermeisters Georg Stolle, ist in Bensheim geboren und aufgewachsen. Mit deren Familie sowie einem großen Freundes- und Bekanntenkreis vor Ort ist er eng verbunden. Auch daher hat er an der Bergstraße schon heute einen Patientenstamm, der nun deutlich kürzere Anfahrtswege hat.

„Als ehemaliger Moderner Fünfkämpfer und Fußballer freue ich mich zudem auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den einschlägigen Sportlerkreisen der Bergstraße“, sagt der Mediziner. In Heppenheim begeistert ihn neben der orthopädischen Expertise die sehr gut aufgestellte Unfallchirurgie. In allen Bereichen findet er ein bestens ausgebildetes und gut zusammenarbeitendes Team vor. Dabei ist Dr. Schache wichtig festzustellen, dass seine Mitarbeiter die komplette Bandbreite konservativer und operativer Therapie beherrschen und somit Patienten optimal beraten und behandeln können. Durch eine von ihm angestrebte enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten können zusätzlich mit deren konservativer Expertise die Patienten allumfassend versorgt werden.

Pläne für Orthopädie und Chirurgie

Das erklärte Ziel des neuen Chefarztes ist zudem die Weiterentwicklung der Orthopädie und Unfallchirurgie in Heppenheim: „Hier habe ich mit meinem Team, aber vor allem auch mit den Führungsverantwortlichen und der positiven universitären Medizin im Verbund hervorragende Voraussetzungen, den Menschen vor Ort eine bestmögliche Versorgung anzubieten“, betont Dr. Schache.

„Wir freuen uns über den Wechsel von Dr. Schache ans Kreiskrankenhaus“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Daniel Frische nach einem intensiven Auswahlverfahren. Und der Leitende Ärztliche Direktor, Dr. Andreas Ofenloch, fügt an: „Sowohl fachlich wie menschlich passt er hervorragend in unser Team. Zugleich geht ein Dankeschön an PD Dr. Arnold. Er hat unser Haus mitgeprägt und die Orthopädie und Unfallchirurgie zu einer modernen Fachabteilung gemacht, die auf hohem Niveau arbeitet.“

Der heute 65-jährige Dr. Arnold wechselte im Sommer 2002 vom Mannheimer Universitätsklinikum nach Heppenheim. Mit seinem Wir-ken hat er gezeigt, wie ein Chefarzt neben der medizinischen Expertise Managementqualitäten in die Arbeit einbringt. An verschiedenen Stellen war er über die Jahre hinweg in die Krankenhausleitung eingebunden und hat immer wieder Mitverantwortung für die Zukunftssicherung des Standorts übernommen.

Es ist das gern bemühte Bild vom weinenden und lachenden Auge, das den Abschied von Dr. Arnold aus Heppenheim prägt. „Ich blicke auf eine schöne und interessante Zeit zurück. Der Abschied fällt nicht leicht, aber ich freue mich auch auf das, was nun kommt. Zugleich geht mein Dank an mein Team für die gute Zusammenarbeit“, so der scheidende Chefarzt. red