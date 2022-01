Neue Pop Art mit Susanne Böhm in Heppenheim

Heppenheim. Susanne Böhm gilt als Pionierin der „New German Pop Art“ und verkörpert laut einem amerikanischen Zeitungsartikel die „New Teutonic Lightness“. Der Kunstverein Heppenheim eröffnet am Freitag, 28. Januar, 19 Uhr, die Ausstellung „Living Worlds“ mit Susanne Böhm, die in Mannheim ihr Atelier hat. Inspiriert werde ihre Kunst aus Medien wie Zeitung und Instagram sowie dem öffentlichen Leben, heißt es in einer Pressemitteilung. Begeistert sei sie von Begebenheiten mit auftretenden Mustern, zum Beispiel einem Duschvorhang in einer Badeanstalt, unter dem nur die Füße mit lustigen Badeschuhen zu sehen sind. Dieses Motiv, in leuchtenden Farben auf die Leinwand gebracht, sei sogar auf dem Buchcover einer Bestsellerautorin zu finden. Ihre Ausbildung hat Böhm an der Kunstakademie Mannheim absolviert. Sie reflektiere Pop-Art-Künstler wie Hockney oder Rosenquist und transformiere die heutigen Zeiteindrücke mit neuer Pop-Art-Visualität. red

