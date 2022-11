Neue Parkausweise für die Innenstadt

Heppenheim. Die Heppenheimer Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ab sofort die Bewohnerparkausweise für die Heppenheimer Innenstadt für das Jahr 2023 beantragt werden können – bestenfalls online.

Angesprochen sind dabei die Bewohner der Zonen A (Altstadt, Graben, Siegfriedstraße – Hausnummern 1 bis 31 sowie 2 bis 68), B (Bensheimer Weg, Heinrichstraße, Hermannstraße, Starkenburgweg – Hausnummern 1 bis 14 und Marienstraße) und C (Karl-Marx-Straße, Karlstraße, Graf-von-Galen-Straße, Liebigstraße, Walther-Rathenau-Straße – zwischen Ludwigstraße und Hagenstraße, In der Krone, Bahnhofstraße, Ernst-Schneider-Straße – zwischen In der Krone und Neckarstraße sowie Neckarstraße – zwischen Lorscher Straße und Ernst-Schneider-Straße).

Über die Homepage der Stadt können die Parkausweise bequem online beantragt werden, unter der Rubrik „Rathaus & Politik/Bürgerservice“ steht das entsprechende Formular zur Verfügung. Der Bewohnerparkausweis wird dem Antragsteller zusammen mit der Rechnung zugesandt. Alternativ können die Parkausweise beim Bürgerbüro in der Friedrichstraße 21 (Telefon: 06252 / 133000, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr) oder beim Ordnungsamt (Gräffstraße 7-9, Telefon: 06252 / 131208) während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung) beantragt werden. Für die Antragstellung wird dann ein Personalausweis sowie ein Fahrzeugschein benötigt.

Jeder Bewohner, der seinen Hauptwohnsitz in einer der genannten Zonen hat und im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, erhält auf Antrag einen Ausweis für seinen jeweiligen Wohnbereich. Jeder Gewerbetreibende oder freiberuflich Tätige, der seine Betriebsstätte oder seinen Sitz in einer der genannten Zonen hat, kann auf Antrag eine Parkkarte pro Gewerbe erhalten. Die Parkberechtigungen für Gewerbetreibende können unter Vorlage des Gewerbescheines ausschließlich beim Ordnungsamt beantragt werden.

Die Gebühr beträgt pro Bewohnerparkausweis 30 Euro. Jede Änderung kostet weiterhin fünf Euro. Ausnahmegenehmigungen für Ärzte, Handwerker und Soziale Dienste können laut Mitteilung beim Ordnungsamt beantragt werden.

Handwerker können darüber hinaus Handwerker-Parkausweise beantragen, die für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar oder Frankfurt Rhein-Main Gültigkeit haben. Nähere Informationen gibt es ebenfalls beim Ordnungsamt. fran/ü