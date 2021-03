Am Sonntag haben die Bürger der Kreisstadt ein neues Parlament gewählt. Zu ihrer konstituierenden Sitzung kommen die Stadtverordneten am Donnerstag, 22. April, in der Erbacher Mehrzweckhalle zusammen. Ob dann neben dem neuen Stadtverordnetenvorsteher und dessen Stellvertretern auch schon die künftigen Magistratsmitglieder gewählt und vereidigt werden, ist noch längst nicht klar. „Es ist

...