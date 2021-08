Nächste Termine im Kastanienhof

Heppenheim. Im Rahmen des Open-Air-Programms „Kultur im Kastanienhof“ kommt am Samstag, 21. August, ab 19 Uhr der „Schlagerexpress“ von Rico Bravo in Fahrt. Nach langer Zwangspause lädt der Bergsträßer Schlagerbarde laut Mitteilung zur musikalischen Zeitreise in die wilden 70er Jahre ein. Am Freitag, 27. August, spielt die Formation Remember Cat Stevens die bekannten Songs des Sängers und Komponisten. Am Samstag, 28. August, tritt das transkulturelle Turnalar-Quartett auf.

„Kultur im Kastanienhof“ läuft noch bis zum 5. September. Tickets für alle Termine gibt es über Eventim-Light als Online-Ticket und bei der Tourist-Information, Friedrichstraße 23. Die Abendkasse öffnet jeweils um 18 Uhr. Pro Veranstaltung sind 100 Karten verfügbar.