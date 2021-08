Nachts mit 1,5 Promille am Steuer

Heppenheim. Ein knappe Stunde haben Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht von Montag auf Dienstag am Kreisel der Bundesstraße 3 in der Gunderslachstraße insgesamt neun Fahrzeuge und 13 Personen kontrolliert.

Dabei wurde auch eine 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin gestoppt, deren Fahrt damit endete. Schnell bemerkten die Beamten, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigt schließlich rund 1,5 Promille an. Die 55-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde ihr Führerschein vorerst sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet worden. ots