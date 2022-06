Nachrichten aus Heppenheim

SPD auf dem Weinmarkt

Heppenheim. Die Heppenheimer SPD trifft sich traditionell am Donnerstag des Bergsträßer Weinmarktes zu einer lockeren Runde. Am 30. Juni werden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ab 19 Uhr im Zelt des Weinguts Freiberger bei einem Gläschen Bergsträßer Wein zusammenkommen. Gäste sind willkommen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportabzeichen-Termine

Heppenheim. Die Termine für die Abnahme des Sportabzeichens sind am Donnerstag, 30. Juni, 17.30 Uhr, für die Disziplin Walking auf dem TV-Gelände und am Sonntag, 10. Juli, für die Disziplin „200 Meter Radfahren“ um 9 Uhr am Waldparkplatz an der Wasserwerkstraße vorgesehen. red