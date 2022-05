Nachrichten aus Heppenheim

Tourist-Info geschlossen

Heppenheim. Krankheitsbedingt bleibt die Tourist-Information am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 13 Uhr geschlossen. In dieser Zeit können weder persönliche Anfragen noch E-Mails oder telefonische Anfragen bearbeitet werden. Ab Montag, 23. Mai, steht das Team der Tourist Information den Gästen wieder wie gewohnt beratend zur Seite, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mundartverein tagt

Heppenheim. Zu seiner Mitgliederversammlung lädt der Mundartverein Heppenheim ein. Beginn ist am Dienstag, 24. Mai, um 17 Uhr in den „Fachwerkstuben“. Gäste sind willkommen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Selbsthilfegruppe am Bruchsee

Heppenheim. Die Defi(ICD)-Selbshilfegruppe Heppenheim „Die mit Herz“ trifft sich am Samstag, 4. Juni, um 14.30 Uhr am Bruchsee in Heppenheim zu einem Picknick. Ausgangspunkt ist der Parkplatz Bruchsee. Decken oder Klappstühle sind mitzubringen. Spaziergänge um den See sind möglich, Gäste sind willkommen. Anmeldungen können bis zum 28. Mai bei Monika Arras per Telefon (06206/130 6529) vorgenommen werden. red

Jagdgenossen tagen

Heppenheim. Die Jagdgenossen des gemeinsamen Jagdbezirks Kirschhausen, Sonderbach und Wald-Erlenbach halten am Freitag, 20. Mai, 19 Uhr, in der Gaststätte Mühlenkeller in Kirschhausen ihre Jahreshauptversammlung ab. Bei Beschlussunfähigkeit wegen zu geringer Teilnahme findet am selben Tag um 19.30 Uhr in der selben Lokalität mit der selben Tagesordnung eine zweite Versammlung statt, heißt es in einer Pressemitteilung. red