Nachrichten aus Heppenheim

Vorlesestunde

Heppenheim. Am Samstag, 21. Mai, ab 12 Uhr, bietet die Buchhandlung May eine Vorlesestunde für Kinder ohne Deutschkenntnisse an. Tanja Reisinger liest laut Ankündigung leicht verständliche Texte vor und wechselt von Deutsch ins Russische. Die Lesestunde wird alle zwei Wochen angeboten. Die nächsten Termine sind jeweils samstags am 4. Juni und am 18. Juni. red

Helfer-Treffen

Heppenheim. Die Flüchtlingshilfe Heppenheim bereitet ein Treffen für Helfer am Sonntag, 22. Mai, ab 11 Uhr, im Saalbau-Kino und dem Kastanienhof vor. Das Treffen ist wieder für alle Helfer und alle Heppenheimer Ukraineflüchtlinge. Neben einer Informationsveranstaltung analog zum ersten Treffen soll wieder das zwanglose Miteinander im Kastanienhof möglich sein. boy

TV-Wanderer auf Tour

Heppenheim. Die Wanderabteilung des Turnvereins Heppenheim lädt für Donnerstag, 26. Mai, zu einer Wanderung beim Frühjahrsgauwandertag in Scharbach ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr auf dem Parkhof. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Vereinsheim des SV Scharbach. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich bis zum 21. Mai bei Werner Seils, Telefon 06252/72408. red

