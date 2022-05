Nachrichten aus Heppenheim

Lesung mit Werner Kellner

Heppenheim. Der Heppenheimer Autor Werner Kellner liest am Freitag, 20. Mai, aus seinem dritten Band mit dem Odenwälder Ermittler Willy Hamplmaier. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Buchhandlung May. „Chronologie einer Alptraumreise“ ist in Form von Aufzeichnungen des Ermittlers geschrieben und erzählt aus dem Leben eines Ehepaares, das verschiedene Schicksalsschläge zu meistern hat. Ein Eintrittspreis wird erhoben. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wanderung zum Olfener Moor

Heppenheim. Der Odenwaldklub Heppenheim lädt für Sonntag, 22. Mai, zur Kalenderwanderung ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkhof. Die Wanderung führt zum Siegfriedbrunnen und zum Olfener Moor. Unterwegs ist eine Mittagsrast mit Rucksackverpflegung vorgesehen. Die reine Gehzeit beträgt etwa vier Stunden, die Strecke ist 14 Kilometer lang. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06252/71823 oder per Mail an friederike.preuss@web.de. boy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2