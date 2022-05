Nachrichten aus Heppenheim

„Afrika im Gespräch“

Heppenheim. Mit Namibia und seiner deutschen postkolonialen Geschichte befasst sich das Maibergforum „Afrika im Gespräch“, das am Dienstag, 17. Mai, von 19.30 bis etwa 21 Uhr im Haus am Maiberg stattfindet. Zudem wird über eine für 2023 geplante Reise nach Namibia informiert werden. Weitere Informationen und Anmeldungen im Sekretariat Erwachsenenbildung unter Telefon 06252/930 615 von 9 bis 12 Uhr oder per Mail an: d.ahl@haus-am-maiberg.de. boy

Kolping-Maiandacht

Heppenheim. Am Mittwoch, 18. Mai, 19 Uhr, findet in Erscheinung des Herrn die Maiandacht der Kolpingsfamilie Heppenheim statt. Sie wird von Irmtraud Mitsch geleitet. Außerdem wirken mit Ursula Lutz (Ogel) und Sänger des Heppenheimer Männerchors unter der Leitung von Manfred Gremm. Es besteht Maskenpflicht. Alle Mitglieder und Gäste der Kolpingsfamilie Heppenheim sind zu der Maiandacht herzlich willkommen. red

