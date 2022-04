Nachrichten aus Heppenheim

Internet für Einsteiger

Heppenheim. Am Mittwoch, 27. April, startet in der Heppenheimer Stadtbücherei wieder das Kursangebot „Internet für Einsteiger“. Der immer am letzten Mittwoch eines Monats von 10 bis 12 Uhr stattfindende Kurs richtet sich laut Pressemitteilung an Einsteiger mit leichten Vorkenntnissen. Eine verbindliche Anmeldung zum jeweils aktuellen Termin ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. red

Jahrgang 1939 grillt

Heppenheim. Die Angehörigen des Heppenheimer Jahrgangs 1939 treffen sich am Donnerstag, 12. Mai, zu einem Grillfest. Beginn ist laut Organisatoren um 13.30 Uhr bei der Bergsträßer Winzergenossenschaft mit einem Umtrunk. Nach einem kleinen Spaziergang geht es um 15 Uhr bei der Starkenburgia am Galgen weiter. red

