Nachrichten aus Heppenheim

Termine des Bürgervereins

Heppenheim. Der Bürgerverein Heppenheim feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Bereits im April beginnen die gemeinsamen Unternehmungen, und am 19. Mai ist die Jahresversammlung mit Neuwahl des Vorstands. Bereits am Dienstag, 12. April, 10 bis 12 Uhr, findet im Stadthaus in der Fußgängerzone, Friedrichstraße 21, zweites Obergeschoss, die Bürosprechstunde statt. Am Dienstag, 19. April, bleibt das Büro ausnahmsweise mal geschlossen. josi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtbücherei am Samstag zu

Heppenheim. Wie alle Jahre ist die Stadtbücherei am Ostersamstag, 16. April, geschlossen. Die Möglichkeit, zu recherchieren und zu verlängern, ist über den WepOPAC unter https://opac.winbiap.net/heppenheim jederzeit möglich. E-Medien können rund um die Uhr unter www.onleihe.de/heppenheim entliehen werden. red

VdK auf Tour

Heppenheim. Der Ortsverband des VdK startet das Jahresprogramm am Freitag, 27. Mai, mit einer Fahrt in den badisch-bayerischen Odenwald. Um 8 Uhr geht es im bayerischen Weilbach in die Odenwälder Marzipankonditorei, anschließend nach Walldürn zur Führung und und Verkostung in die Berres Nudelfabrik, von dort weiter nach Amorbach und gegen 17 Uhr zurück nach Heppenheim. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06253/1445. Die Jahresversammlung des VdK-Ortsverbandes wird aus organisatorischen Gründen auf Samstag, 6. August, vorverlegt. Über weitere Veranstaltungen wird rechtzeitig informiert, heißt es in einer Mitteilung. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2