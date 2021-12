Nachrichten aus Heppenheim

Eucharistie-Feier

Ober-Laudenbach. Am 3. Advent (Sonntag, 12. Dezember) findet in der Marienkapelle in Ober-Laudenbach um 9.30 Uhr eine Eucharistie-Feier zum Patrozinium statt. Den Gottesdienst wird Pfarrer Thomas Meurer mit der Gemeinde feiern. Im Anschluss daran werden die beiden Sitzbänke vor der Kapelle eingeweiht, die das fünfköpfige ökumenische Adventsbasar-Team gestiftet hat. Dabei ist ein kleiner Umtrunk vorgesehen. red

Männerchor probt nicht mehr

Heppenheim). Viele Gesangvereine im Kreisgebiet haben ihre Chorproben abgesagt. Dies gilt auch für den Heppenheimer Männerchor, zu dem unter anderem der Kolpingchor zählt. Wegen der aktuellen Corona-Lage sind die Singstunden am Mittwoch vorläufig eingestellt worden. red