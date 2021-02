Hambach. Nach dem Tod von Pfarrer Lothar Röhr haben das Bistum Mainz und der Katholische Pfarreienverbund die Zuständigkeiten im Heppenheimer Stadtteil Hambach neu geordnet. „Keiner wird Lothar Röhr ersetzen können, aber natürlich soll das kirchliche Leben in Hambach weitergehen – ganz in seinem Sinne“, teilt der Pfarreienverbund in seinem aktuellen Gemeindebrief mit. Als offiziellen Pfarradministrator hat Bischof Peter Kohlgraf demnach den Pfarrer von Erscheinung des Herrn, Matthias Lich, eingesetzt. „Wie im gesamten Pfarreienverbund arbeiten die Hauptamtlichen aber auch in St. Michael als Team“, heißt es im Gemeindeblatt. Das Pfarrbüro bleibe erhalten, Anfragen würden entsprechend weitergeleitet.

Als Ansprechpartnerin für den Gemeinderat fungiert fortan die neue Gemeindereferentin Claudia Flath. fran