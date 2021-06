Heppenheim. Das Haus am Maiberg bietet zwei Reisen in den Kaukasus an. Eine Reise führt vom Donnerstag, 2. September, bis Sonntag, 12. September nach Georgien. Außerdem gibt es eine Reise nach Armenien, und zwar vom Samstag, 18. bis Sonntag, 26. September. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer: 06252/9306-15 oder per E-Mail: d.ahl@haus-am-maiberg.de zu erhalten. Eine Ausschreibung mit allen wichtigen Informationen wird zugeschickt. red

