Mutmaßlicher Drogendealer in Heppenheim festgenommen

Heppenheim. Die Polizei hat in Heppenheim einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Hauses seien im Keller 25 Kilogramm Marihuana gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt und Zollfahndungsamt am Mittwoch mit.

Der 63-Jährige soll mit einem 35-Jährigen zusammengearbeitet haben. Dieser wurde ebenfalls am Dienstag festgenommen, als er in Freiburg 22 Kilogramm Marihuana an zwei Männer übergab. Die Beamten hatten bereits gegen den 35-Jährigen ermittelt und ihn observiert.